Horhausener Seniorenakademie feiert Karneval im KDH

Veröffentlicht am 2. Januar 2017 von wwa

HORHAUSEN – Horhausener Seniorenakademie feiert am Mittwoch, 8. Februar Karneval im KDH – los geht es bereits um 14:11 Uhr! – Prinzessin Evi die I. von Getränke und Mahl und Prinz Michael der III. von Eisen und Stahl (KG Horhausen) haben sich als Sessionsmotto 2017 den schönen Spruch ausgesucht: „Hück, wie anno dazumal, fiere ma Horser Karneval“. Feiern wollen sie natürlich auch mit den Senioren der Seniorenakademie beim bunten Karnevalsfest am Mittwoch, 8. Februar, das bereits um 14:11 Uhr im närrischen KDH startet. Mit von der Partie ist auch der stattliche Hofstaat in seinen historischen Kostümen und das schmucke Kinderprinzenpaar Joshua und Amelie.

Außerdem haben sich die Mitglieder des Vorbereitungskreises wieder mächtig ins Zeug gelegt. Sie werden lustige Lieder, Sketche und Vorträge präsentieren. Es wird gesungen und geschunkelt und auch die närrischen Schlachtrufe „Alaaf“ und „Helau“ werden wieder zu hören sein. Für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt. Alle Freunde des rheinischen Karnevals, gerne kostümiert, sind zum Karnevalsfest eingeladen. Weitere Auskünfte erteilt Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski, Telefon: 02687/929507.

Foto: Das amtierende Prinzenpaar der KG Horhausen wird mit großem Gefolge und Kinderprinzenpaar am Karnevalsfest der Seniorenakademie am 8. Februar teilnehmen.