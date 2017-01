Schnee und Glätte führen zu Abfuhrproblemen

Veröffentlicht am 2. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wintereinbruch mit Schnee und Glätte führt zu Abfuhrproblemen – Der gebietsweise heftige Wintereinbruch erschwert die Müllabfuhr zum Teil erheblich. Daher bittet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass nicht immer die gewohnten Abfuhrzeiten eingehalten werden können. Das beauftragte Unternehmen bemüht sich, alle Gefäße zu leeren. Dies kann sich allerdings in einigen Gebieten auch über einen Arbeitstag hinaus verschieben.

Bei den bestehenden Minustemperaturen kann es ferner vorkommen, dass der Inhalt der Bio- und Restabfalltonnen festfriert. Der AWB bittet daher für die Dauer der Frostperiode folgende Empfehlungen zu beachten: Achten Sie darauf, die Tonneninhalte möglichst trocken zu halten. Wickeln Sie Bioabfälle und sonstige Nassabfälle besonders gut in Zeitungspapier oder in Papier­tüten ein und geben Sie reichlich zerknülltes Zeitungspapier zwischen die Bioabfälle und den Mülltonnenboden. Lockern Sie den Inhalt von nur leicht eingefrorenen Biotonnen oder Restabfalltonnen vor der Leerung mit einem Spaten auf. Die Bio- und Restabfalltonne sollte nach Möglichkeit an einem frostgeschützten Platz (z.B. Garage) aufgestellt werden. Bei Rückfragen und Beschwerden bitte an den AWB Altenkirchen unter 02681 81-3070 oder per Email an abfallberatung@awb-kreis-ak.de wenden.