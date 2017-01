Veröffentlicht am 2. Januar 2017 von wwa

OBERLAHR – Westerwaldorchester Oberlahr konzertiert im Hotelpark – .

Einen brillanten Jahresanfang erlebten die Zuhörer beim Neujahrskonzert im Hotelpark Westerwald in Oberlahr. Der fast 100jährige Musikverein konzertierte unter Orchesterleitung von Günter Seeliger bei einem Neujahrsbrunch in festlicher Umgebung. Neben Solisten an Trompete, Klarinette und Keyboard und Gesangsdarbietungen wurden Melodien aus aller Welt von der Bigband zu Gehör gebrachtIhr Debüt als Nachwuchs Sängerin gab die Siebzehnjährige Nadine Krautscheid aus Neustadt Wied. Sie war kurzerhand für ihre Schwester Celine eingesprungen, die ihre Koffer für einen Studienaufenthalt in Kanada packen musste. Da die letzte Probe des Orchesters ausgefallen war, musste die Neustätterin ins kalte Wasser springen. Das hat Dank des musikalischen Talentes und Selbstbewusstsein gut geklappt und Opa Peter Schug, Tante Andrea, Onkel Pick Schug und Vetter Helli, die allesamt im Orchester spielen, waren mächtig stolz. So wachsen die Talente im Wiedtal scheinbar nach. Hotelmanagerin Tanja Ehlscheid hofft, dass die Neujahrs Konzerttradition noch lange erhalten bleibt. (mabe) Fotos: Becker