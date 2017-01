Matthias Merzhäuser 35 Jahre Chorleiter

Veröffentlicht am 2. Januar 2017 von wwa

REGION – Matthias Merzhäuser: 35 Jahre Inspiration – Ideen und Projekte rund um Chormusik und Benefiz – Seit 35 Jahren ist Matthias Merzhäuser als Chorleiter erfolgreich und darüber hinaus als Komponist, Musikschulleiter, Produzent und Verleger tätig. Doch von Müdigkeit, ausgetretenen Pfaden oder langweiliger Routine keine Spur. Seine Chöre sind gerade dabei, ihre Jahresprogramme zu komplettieren und da wird viel Interessantes und Unterschiedliches geboten. Merzi, wie er mit Spitznamen genannt wird, erzählte höchst inspiriert, was für dieses Jahr geplant ist. So bereitet etwa die 60köpfige POP-GENERATION aus Siegen neben der Präsentation ihres neuen Programms auch einen Ausflug Richtung „Pop meets Classic“ mit einem klassisch besetzen Orchester vor. Seine Männerchöre aus Wallmenroth, Herzhausen, Niederfischbach und Oberndorf-Rüppershausen messen sich bei verschiedenen Chorwettbewerben, breiten Themenkonzerte an neuen Aufführungsorten und Begegnungskonzerte vor. Aber sie planen auch ein gemeinsames Männerchor-Programm am 08. und 09. Juli mit vielen beliebten Highlights.

Es soll als Benefizkonzert angelegt und der Erlös soll dem gemeinnützigen Verein „Pro-Fil – Hilfe für Kinder in Not e.V.“ zur Verfügung gestellt werden, für den Merzhäuser, der auch Gründer und Vorsitzender des Vereins ist, gerade auf der philippinischen Insel Cebu unterwegs ist, um Projekte für Straßenkinder und Müllsammlerkinder zu unterstützen. Ziel der Benefizkonzerte ist es, die magische Grenze von 100.000,00 Euro an Spenden zu durchbrechen, die der Verein dann seit seiner Gründung 2002 für notleidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt als Direkthilfe zur Verfügung stellen konnte.

Die beiden Kirchenchöre „St. Matthias“ Niederschelderhütte-Birken und „Cäcilia“ Brachbach aus der Pfarrei „Heilig Geist“ im Bistum Trier wollen sich vor allem neuer und moderner geistlicher Literatur widmen. Bei genügend Anmeldungen findet im Juli eine Konzertreise nach Dresden und Leipzig statt. Der Gemischte Chor in Netphen-Salchendorf bereitet ein Projekt vor, das sich den „Hits der 80ger – und mehr“ widmen wird und mit einer Show im Kulturbahnhof Deuz enden soll. Der Frauenchor in Netphen-Herzhausen möchte anspruchsvolle Chorliteratur verschiedener Epochen erarbeiten und damit einen weiteren Meisterchortitel holen. Merzhäuser erreichte bereits über 40 Meistertitel.

Für das zweite Halbjahr ist eine Kooperation des Frauenchores Herzhausen mit der Musikschule Netphen ins Auge gefasst, bei dem projektbezogen die Vertonung der nur handschriftlich vorhandenen wiederentdeckten Oper „Elfenmärchen“ der Netphener Dichterin Katharina Diez (1809-1882) einstudiert werden soll. Die Notensatzarbeiten haben bereits begonnen und die Besetzung für Frauenchor, Mezzosopran und Orchester verspricht einen einmaligen Hörgenuss dieser bis dato völlig unbekannten Musik. Als Leiter der Musikschule der Stadt Netphen verspricht Matthias Merzhäuser auch weiterhin neue Angebote im Vokal- und Instrumentalbereich, sowie den Ausbau der Schülerzahlen durch weitere Kooperationen und bestens qualifiziertes Lehrpersonal. Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Netphen singt“ mit seiner Band der Musikschullehrer soll weiterhin angeboten werden, wie auch Band-Workshops und flexibel an den Bedarf angepasste Seminare.

Im Wittgensteiner Raum ist Matthias Merzhäuser seit kurzem bei dem gemischten Chor „Arion“ Weidenhausen und dem MGV Oberndorf-Rüppershausen tätig. Beide Vokalgruppen wollen sich mit individuell abgestimmter Stimmbildung auf Wettbewerbe vorbereiten und darüber hinaus interessante und vielseitige Chorliteratur einstudieren. Natürlich bieten alle Chöre noch weitere Veranstaltungen musikalischer und geselliger Art an und freuen sich über musik-interessierte und offen eingestellte Menschen, die jederzeit zu einem unverbindlichen Besuch in der Probe willkommen sind.

Ende Januar geht’s los. In diesem Zusammenhang bietet der gemeinnützige Kulturverein „Merzi´s Musiklabor“, zuletzt überwiegend mit Angeboten für Jugendliche sehr erfolgreich, ab Ende Februar ein Projekt an, bei dem vor allem ehemalige Sänger aus Männerchören angesprochen werden. Merzhäuser dazu: „Im Bereich des unteren Siegtals sind sehr viele traditionelle Männerchöre in den letzten Jahren geschlossen worden. Interesse am Singen besteht aber immer noch und so wird ein projektbezogenes Angebot von Ende Februar bis Anfang Juli an ehemalige Sänger und sonstige Interessierte aus dem Bereich Brachbach, Mudersbach, Birken, Niederschelderhütte, Niederschelden, Gosenbach, Dreisbach und darüberhinaus geschaffen.“ Dieser „Männerchor Siegtal“ soll traditionelle Chormusik erarbeiten und zum Abschluss in einem Nostalgie-Konzert präsentieren. „In Kürze gehen wir mit detaillierteren Informationen an die Öffentlichkeit“.

Seine Tätigkeit als erster Vorsitzender des „Internationalen Chorleiterverbandes, ICV“, die Matthias Merzhäuser seit zehn Jahren ehrenamtlich begleitet, wird er in diesem Jahr abgeben. Stattdessen widmet er noch mehr dem Kinderhilfsverein Pro-Fil und natürlich seiner Passion: Dem Schreiben von Chormusik. Die Veröffentlichung seiner dritten Messe mit dem Titel „Missa Brevis“ für Männerchor a-cappela steht unmittelbar bevor. Verschiedene CD-Produktionen sind für Juli und August mit drei Chören geplant, die Merzhäuser auf der philippinischen Insel Cebu betreut, u.a. als Vocal-Coach des Universitätschores „USC-Choristers“ der San Carlos University, wo er zwei Monate des Jahres in Arbeitsphasen tätig ist. Wer Interesse an dem umfangreichen und abwechslungsreichen musikalischen Angebot hat oder Fragen zum gemeinsamen Musizieren mit Matthias Merzhäuser stellen möchte, kann sich mit ihm direkt in Verbindung setzen. Kontaktdaten im Internet unter www.Merzi.info oder bei Facebook. (Susanne Schmidt) Fotos: Privat