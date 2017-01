Neujahrsfahrt endet im Vorgarten

Veröffentlicht am 2. Januar 2017 von wwa

EMMERICHENHAIN – Fahrer flüchtet nach schwerem Verkehrsunfall auf der B 54 – Sonntagabend, 01. Januar, um 20:08 Uhr, befuhr der 47jährige Unfallverursacher aus der Verbandsgemeinde Rennerod die B 54 von Rennerod kommend in Richtung Siegen. Der bisherige Ermittlungsstand der Polizei erbrachte, dass der Mann in Emmerichenhain in einer Rechtskurve vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn ab kam, durchfuhr eine Hecke und prallte in eine Erdaufschüttung des Vorgartens. Der Audi blieb auf der Seite liegen und Fahrzeugteile, sowie aufgewirbeltes Erdreich, beschädigten die Hausfassade erheblich. Die Hausbewohner, die sich zum Unfallzeitpunkt im Wohnzimmer befanden, wurden durch umherfliegende Glasscherben der zerborstenen Fensterscheiben leicht verletzt und erlitten einen Schock.

Der Unfallverursacher, der sich alleine im Fahrzeug befand, flüchtete leichtverletzt von der Unfallstelle. Dabei war er vermutlich, so die Polizei, nur mit einem T-Shirt bekleidet. Trotz intensiver Suchmaßnahmen wurde der Fahrer nicht aufgefunden. Letztmalig war er gegen 22:30 Uhr bei einem Bekannten, flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit über 10.000 Eurobeziffert.