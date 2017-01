LandFrauenverband Frischer Wind Bezirk Altenkirchen mit Jahrestreffen der Dörfer am Beulskopf.

Veröffentlicht am 1. Januar 2017 von wwa

BEULSKOPF – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Bezirk Altenkirchen – Jahrestreffen der Dörfer am Beulskopf. Am Samstagnachmittag, 21. Januar findet ab 15:00 Uhr im Wöschhoisjen in Busenhausen das diesjährige Jahrestreffen der Dörfer am Beulskopf statt. Doris Enders hält einen Vortrag zum Thema „Für den fairen Handel unterwegs – eine Reise durch Indien und Nepal“. Im Anschluss können in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen Fragen gestellt und die Eindrücke besprochen werden. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Anmeldung bei Heike Fuchs, Telefon: 02681/984732 oder bei den jeweiligen Ortsvorsitzenden.