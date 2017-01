Entzünden Feuerwerkskörper Container und Mülltonnen

Veröffentlicht am 1. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/HELMENZEN – Feuerwerkskörper Grund für Container- und Mülltonnenbrand?? – Am Silvestermorgen, 01. Januar, kurz vor 01:00 Uhr gerieten in der Wiedstraße in Altenkirchen ein Papiercontainer und eine Stunde später im Hofweg in Helmenzen sechs Mülltonnen in Brand. Die Polizei vermutet, dass die Behälter durch Feuerwerkskörper entzündet wurden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sollten Personen beim Zündeln beobachtet worden sein, melden sie sich bitte unter der Telefonnummer: 02681/946-0 bei der Polizei Altenkirchen.