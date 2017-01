Reifen in Bad Marienberg zerstochen

Veröffentlicht am 1. Januar 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Sachbeschädigung an Fahrzeug – Durch bislang unbekannte Täter wurden am Samstagvormittag, 31. Dezember 2016, gegen 10:35 Uhr, drei Reifen eines Personenwagens zerstochen. Das Fahrzeug stand vor einem Anwesen in der Gartenstraße geparkt. Nach Feststellung der Polizei wurde auf beide Vorderreifen sowie den Reifen hinten rechts mit einem Messer oder sonstigen spitzen Gegenstand eingestochen sodass es zur Luftentweichung kam. Der Sachschaden am Fahrzeug, so die Polizei, wird auf eine dreistellige Summe geschätzt. Die Polizei Hachenburg bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02662-95580.