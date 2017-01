Veröffentlicht am 1. Januar 2017 von wwa

HÖCHSTENBACH – Verkehrsunfall auf der B 8 am Freitagabend – Eine Person schwer verletzt – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend, 30. Dezember, 2016, gegen 20:55 Uhr, auf der Bundesstraße 8, in der Gemarkung Höchstenbach.

Der 24jährige Fahrer eines Personenwagens, der die B 8 in Richtung Höchstenbach befuhr und aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer verletzte sich schwer und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung stationär im Krankenhaus Hachenburg aufgenommen. Der an seinem Wagen entstandene Sachschaden beläuft sich, so die Polizei, auf eine vierstellige Summe.