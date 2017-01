Textilien im Eingangsbereich entzündet – Rauchmelder sorgen für schnelles Eingreifen

Veröffentlicht am 1. Januar 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Verdacht der Brandstiftung – In der Nacht vom 30. zum 31. Dezember 2016, gegen 03:40 Uhr, wurde ein Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Weberstraße gemeldet. Durch auf Streife befindliche Polizeibeamte konnte zügig ermittelt werden, dass wohl vor der Hauseingangstür des Anwesens brennbares Material, Stoffreste, abgelegt und angezündet wurde. Das Feuer griff auf die Wohnungstür über. Die Rauchmelder im Inneren des Flures aktivierten sich und die Bewohner retteten sich ins Freie. Durch Anwohner wurde das Feuer mit einem Feuerlöscher gelöscht. Personen wurden nicht verletzt, durch das Feuer entstand ein Brandschaden an der Haustüre im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen der Polizei im Hinblick auf vorsätzliche Brandstiftung dauern an.