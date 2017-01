A K T U E L L – Verkehrsunfall auf der B 256 Bergenhausen – Schöneberg

Veröffentlicht am 1. Januar 2017 von wwa

A K T U E L L – BERGENHAUSEN/SCHÖNEBERG – Verkehrsunfall auf der B 256 – Eine Person verletzt – Sonntagnachmittag, 01. Januar, gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der B 256 zwischen Altenkirchen und Neitersen ein Verkehrsunfall an dem nur ein Fahrzeug beteiligt war. Der Fahrer wurde am Kopf verletzt und vom Rettungsdienst nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der ältere Mann war mit seinem Mercedes auf der B 256 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Neitersen unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet mit ihm auf den rechten Randstreifen fuhr die Böschung schräg entlang bis er nach circa zehn Metern gegen einen Baumstumpf prallte. Das Fahrzeug wurde dadurch gestoppt und kippte nach links wieder auf die B 256 wo das Fahrzeug auf Motorhaube und Frontscheibe zum Stillstand kam. Der Mann wurde von den Rettungskräften aus seiner misslichen Lage, über Kopf im Sicherheitsgurt hängend, befreit. In Einsatz waren neben dem DRK und der Polizei Altenkirchen die Feuerwehren aus Altenkirchen und Neitersen, sowie der Verbandsgemeindewehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen Ralf Schwarzbach. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab, führte den Brandschutz durch und sicherte die Unfallstelle. Die B 256 war für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. (wwa) Fotos: Wachow