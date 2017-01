Zwei Personen sterben bei Frontalzusammenstoß auf der BAB 61

Veröffentlicht am 1. Januar 2017 von wwa

STROMBERG/RHEINBÖLLEN – Gemarkung DAXWEILER – Tödlicher Verkehrsunfall durch Falschfahrer – Sonntagmorgen, 01. Januar, gegen 05:41 Uhr wurde ein Falschfahrer auf der BAB 61, Richtungsfahrbahn Süden in Fahrtrichtung Norden gemeldet. Wenig später kam es in Höhe der Tank- und Rastanlage Hunsrück West zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen dem Falschfahrer und einem weiteren Fahrzeug. Mehrere Personen wurden eingeklemmt. Der Falschfahrer und die 33jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeuges verstarben noch an der Unfallstelle. Ihr 42jähriger Ehemann und die beiden Kinder, 11 und 2 Jahre alt, wurden schwer verletzt.

Die BAB war zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und Stromberg über mehrere Stunden voll gesperrt. Ab 08:10 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn Nord wieder freigegeben werden. Die Richtungsfahrbahn Süden war noch bis zum Mittag gesperrt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Falschfahrer aus ungeklärter Ursache bereits am Autobahndreieck Nahetal falsch auf die BAB 61 auf.

Zeugen, die den Falschfahrer gesehen haben oder Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Emmelshausen, Telefon: 06747/9327-0