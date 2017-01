Taxigast am Finger schwer verletzt

Veröffentlicht am 1. Januar 2017 von wwa

DAUERSBERG – Beim Verlassen eines Taxis schwer verletzt – Ein 69jähriger Mann wollte am Freitagabend, 30. Dezember, gegen 19:43 Uhr, nach einer Taxifahrt auf der abschüssigen Grubenstraße in Dauersberg aussteigen. Er öffnete in der Gefällstrecke die Tür zu weit und schlug sie gegen einen vorschriftsmäßig geparkten Wagen.

Vermutlich, so die Polizei, um den Anschlag zu verhindern, hielt er seine Hand an die Tür. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache klemmte er sich seine Fingerkuppe zwischen der Tür und dem hinteren linken Scheinwerfer des geparkten Fahrzeugs derart ein, dass er sich am Finger schwer verletzte.