Zum Jahresende Busfahrer in Koblenz überfallen

Veröffentlicht am 31. Dezember 2016 von wwa

KOBLENZ – Busfahrer in Koblenz überfallen – Täter flüchtig – Gegen 18:30 Uhr wurde am Samstagabend, 31. Dezember, in der Koblenzer Max Bär-/Hans-Bellinghausen-Straße ein Busfahrer von zwei männlichen Personen überfallen und mit einer Waffe bedroht. Die beiden Männer stiegen an der Haltestelle zu und bedrohten kurz darauf den Fahrer. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete beim Vorbeifahren den Vorgang und benachrichtigte die Polizei. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die beiden Täter. Sie erbeuteten einen geringen dreistelligen Geldbetrag. Am Abend wurde noch eine Nahbereichsfahndung durchgeführt. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Circa Anfang 20, vermutlich Vollbart, trug helle Jogginghose, dunkle Jacke mit Kapuze. Die Polizeiinspektion Koblenz 2 in Metternich bittet um weitere Hinweise unter 0261-103 2910.