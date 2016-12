Veröffentlicht am 31. Dezember 2016 von wwa

MAULSBACH – Zweite Hüttenparty im Schützenhaus Maulsbach – Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, veranstaltet der Schützenverein Maulsbach auch in diesem Jahr wieder eine „Hüttenparty“. Der Schießstand wird wieder in eine kleine Hüttenlandschaft verwandelt in der wieder Spezialitäten aus Österreich angeboten werden. Die Hüttenparty steigt am Samstag, 28.Januar 2017 ab 18.:0 Uhr im Schützenhaus Maulsbach. Auch in diesem Jahr sind wieder diverse Suppen, Hüttentoast und verschiedene österreichische Schnäpse im Angebot.