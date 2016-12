RÜCKBLICK – The Queens of Soul krönen Spiegelzelt 2016

Veröffentlicht am 30. Dezember 2016 von wwa

RÜCKBLICK – ALTENKIRCHEN – Höhepunkt zum 30jährigen Bestehen im Spiegelzelt – The Queens of Soul krönten das 30jährige Bestehen des Haus Felsenkeller mit Auftritt im Spiegelzelt. Mit Queens of Soul, eine Hommage an die großen Ladies des Soul, brillierte die Truppe im Spiegelzelt in Altenkirchen und setzten den Veranstaltungstagen auf dem Schlossplatz die Krone auf. The Queens of Soul widmete sich ganz der weiblichen Seite der Soulmusik und brachte das tiefe Gefühl, die anrührende Eleganz und die unsterblichen Songs der Vorreiterinnen des Soul auf die Spiegelzeltbühne. Berauschend wie die Sängerinnen die Vorbilder wiedergaben und ihnen ein neues, besonderes Bild gaben. Allen voran stand dabei natürlich die unbestrittene „Queen of Soul“, Aretha Franklin, die mit Songs wie„I Never Loved A Man (The Way I Love You)“, „Think“ oder „A Natural Woman“ bekannt wurde. Zur Ikone der schwarzen Musik wurde sie jedoch Ende der 1960er Jahre, als ihr Song „Respect“ bei Atlantic Records veröffentlicht und zu einer der Hymnen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung wurde. Aber nicht nur Aretha Franklin hat als Frau die Soul-Musik verändert. Auch eine der erfolgreichsten „Girlbands“ aller Zeiten, The Supremes, schrieb mit Songs wie „Baby Love“, „You Can´t Hurry Love“ oder „Stop! In The Name Of Love“ Musikgeschichte. Den Durchbruch schaffte das Trio im Juni 1964 mit dem Song „Where Did Our Love Go“, mit dem sie erstmals Platz eins der US-­‐Charts eroberten. In den folgenden Jahren folgten zahlreiche weitere Nummer-­‐Eins-­‐Hits, Fernsehauftritte und Tourneen rund um die Welt–damit war eine weitere Legende der Soulmusik geboren. Unvergessen sind aber auch Namen wie Etta James, Tina Turner, Gladys Knight, Martha Reeves, Mary Wells, Donna Summer, Whitney Houston, Diana Ross bis hin zu Amy Winehouse. Sie alle schrieben mit ihren Hits Musikgeschichte und veränderten die Soulmusik auf ihre ganz eigene Art und Weise. All diesen weiblichen Soullegenden setzt die Show The Queens of Soul ein Denkmal. Der Reißer des Abends war aber wohl unbestritten die Sängerin die Tina Turner verkörperte. Das Temperament dieser Sängerin sprühte Funken die vom Publikum förmlich aufgesogen wurden. Bejubelt und gefeiert wurde sie vom Altenkirchener Publikum für ihren Auftritt. Die sechs großartigen Sängerinnen brachten die Souljuwelen authentisch auf die Bühne und verzückten das Publikum, das bei jedem Auftritt enthusiastisch Show und Gesang feierte. Unterstützt wurden die weiblichen Leadvocals von einer hochkarätigen Band, die der Show ihren unverwechselbaren und authentischen Sound verliehen. Fotos: Wachow/Rewa