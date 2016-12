Veröffentlicht am 31. Dezember 2016 von wwa

ELKHAUSEN – Sonniges Ortsschild für Ortsteil Elkhausen – Wer den Katzwinkeler Ortsteil Elkhausen besucht, wird jetzt durch dieses freundliche Schild mit Ortswappen und strahlender Sonne herzlich willkommen geheißen. Es steht an der Dorfstraße/K 74 unweit der Abzweigung von der Kreisstraße am Brölbach von Wissen kommend in Richtung Katzwinkel. Direkt daneben befindet sich ein Bolzplatz. Etwa dieselbe Stelle ist auch am unteren Rand eines Fotos zu sehen, das aus einem Flugzeug heraus gemacht worden ist. Fotos: Privat