Nur ein Feierabendschäpschen getrunken

Veröffentlicht am 31. Dezember 2016 von wwa

HERGENROTH – Verkehrsunfall mit einem betrunkenen Kraftfahrer – Freitagmorgen, 30. Dezember, gegen 07:05 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der K 54 aus Richtung Stahlhofen in Richtung Westerburg. Nach eigenem Bekunden schlief der Fahrer am Steuer ein und prallte so gegen ein Brückengeländer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, wurde aber durch polizeiliche Ermittlungen dingfest gemacht.

Der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den aufnehmenden Beamten gegenüber äußerte er, dass er nach Beendigung seiner Nachtschicht lediglich ein Feierabendschnäpschen getrunken habe.