Frontalunfall auf der K 66

HARDT – Verkehrsunfall infolge Glatteis auf der K 66 – Donnerstagmittag, 29. Dezember, um 13:38 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Hardt, Kreisstraße 66 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 18jähriger Autofahrer und ein nachfolgender 21jähriger Autofahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Kreisstraße 66 aus Richtung Hardt kommend in Richtung Nistertal.

In Höhe der Unfallstelle bremste der vorausfahrende Fahrzeugführer, aufgrund von eisglatter Fahrbahn, seinen Wagen stark ab. Der nachfolgende Fahrzeugführer, der einen möglichen Auffahrunfall vermeiden wollte, leitete daraufhin ein Ausweichmanöver nach links auf die Gegenfahrbahn ein und stieß mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 45jährigen Autofahrerin zusammen. Die 45jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 15.000 Euro.