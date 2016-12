Oberirsener Schulstraße in der SWR-LANDESSCHAU

Veröffentlicht am 30. Dezember 2016 von wwa

OBERIRSEN – Schulstraße in der SWR-LANDESSCHAU am Dreikönigstag – Am Dreikönigstag 2017 wird im SWR-Fernsehen ab 18:45 Uhr in der LANDESSCHAU Rheinland-Pfalz innerhalb der Reihe HIERZULAND die Schulstraße in Oberirsen portraitiert. Mit dabei ist der Schreinereimeisterbetrieb von Frank Seifen. Eine Wiege aus Meisterhand wird vorgestellt, unter Anwesenheit vieler Kinder, die schon in dieser Wiege gelegen haben. Frank Seifen stellt auch sein neues Workshopstudio vor, in dem er Workshops zur Holzbearbeitung, u.a. auch Drechselkurse , angeboten werden. Das Kamerateam konnte eine begeisterte Workshopgruppe bei der kreativen Arbeit filmen. Seifen fasste seiner ersten Erfahrungen mit der Workshoparbeit zusammen: „Es ist wunderbar, wenn man erleben kann, mit welcher Begeisterung die Leute bei der Drechselarbeit sind und sich daran erfreuen, dass sie so schnell zu recht akzeptablen Ergebnissen kommen“.

Auf der anderen Schulstraßenseite besuchte das Aufnahmeteam Friedhelm Zöllner bei seinem Hobby des Skulpturenbaus. Zöllner befasst sich seit seiner Pensionierung mit der Herstellung von Skulpturen aus Metall und Holz. So konnte das Team Zöllner – trotz der erheblichen Kälte unverdrossen bei der Hobbyarbeit – bei seiner kreativen Tätigkeit begleiten und eine ansehnliche Zahl von Skulpturen aufnehmen. Der Zufall wollte es, dass Zöllner eine Holzskulptur zum Dreikönigstag in Arbeit hatte. „Die Arbeit mit dem Holz ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die mich sehr gefangen nimmt und vielerlei handwerkliches Geschickt erfordert, da treten die Temperaturen in den Hintergrund“. In der Homepage des SWR kann der Beitrag schon am Übertragungstag und auch danach angeschaut und herunter geladen werden. (friz) Fotos: Privat