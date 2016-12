Veröffentlicht am 30. Dezember 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN/MEHREN – „Robotik – Programmierkurs für Fortgeschrittene“ – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in Kooperation mit der Ortsgemeinde Mehren einen Robotik-Intensivkurs an. In zweier Teams wird aus dem NXT-Baukasten ein Lego-Roboter gebaut und Aufgaben in dem aufgebauten Parcours „Die grüne Stadt“ durch Programmieren und Konstruktion bewältigt. Da gilt es einen Staudamm zu schließen, das Windrad zu aktivieren oder einen Schornstein aufzustellen.

Der Workshop findet am Freitag, 3. Februar, in der Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 4. Februar, in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr statt. Er richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren mit bereits vorhandenen Softwarekenntnissen zur Programmierung der NXT-Roboter. Der Kostenanteil pro Teilnehmer für beide Kurstage zusammen beträgt 15 Euro. Veranstaltungsort ist das Feuerwehrhaus in Mehren.

Anmeldungen nimmt die Kreisjugendpflege Altenkirchen unter Telefon: 02681 81-2513 oder per Email unter: anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de entgegen.