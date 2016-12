Verkehrsunfall auf der B 255 – Fünf Fahrzeuge – Vier schwerverletzte Personen

Veröffentlicht am 29. Dezember 2016 von wwa

HAHN am SEE – Vier schwerverletzte Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der B 255 – Die 21jährige Fahrerin eines Pkw`s befuhr am Donnerstag, 29. Dezember, die B255 in Richtung Montabaur. Im Bereich des „Hahner Stock“, kam sie auf winterglatter Fahrbahn, ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich nach dem Kontakt mit einer Gebüschgruppe, bevor es auf dem angrenzenden Wiesengrundstück zum Stillstand kam. Die schwer verletzte Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend durch den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf befuhren aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung zwei Pkw`s und dahinter ein DRK-Rettungswagen die B255. Auf den verunfallten, rechts in der Wiese liegenden Pkw aufmerksam geworden, bremsten die Fahrer des ersten und zweiten Pkw`s ihre Fahrzeuge ab. Die 23jährige Fahrerin des DRK-Fahrzeuges erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Der wurde zunächst auf den ersten Pkw aufgeschoben und kam im Anschluss rechts neben der Fahrbahn, auf einem Schrankenpfosten zum Stillstand. Das DRK-Fahrzeug wurde nach dem Aufprall auf das vorausfahrende Fahrzeug, nach links in den Gegenverkehr abgewiesen. Dort stieß es mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen, der trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht vermeiden konnte. Bis auf den Fahrer des Transporters mussten alle Fahrzeugführer schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle musste für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.