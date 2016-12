Veröffentlicht am 29. Dezember 2016 von wwa

BONN – – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei im Zeitraum vom 02. bis einschließlich 06. Januar 2017 – Montag, 02. Januar 2017: in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring und der Reuterbrücke, in Bad Honnef-Rottbitze auf der Rottbitzer Straße und in Beuel auf der Kennedybrücke.

Dienstag, 03. Januar 2017: in Swisttal-Miel auf dem Heidgesweg, in Bornheim-Widdig auf der L 300, in Königswinter-Nonnenberg auf der Nonnenberger Straße und in Beuel auf der B 56/Siebenmorgenweg.

Mittwoch, 04. Januar 2017: in Beuel auf der Maarstraße, in Königswinter-Nonnenberg auf der Nonnenberger Straße, in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße und in Meckenheim auf

der L 261.

Donnerstag, 05. Januar 2017: in Bonn auf der Graurheindorfer Straße und der Franz-Josef-Straussallee, in Lengsdorf auf Straße „An der Ohligsmühle“ und in Rheinbach auf der L 492.

Freitag, 06. Januar 2017: in Bornheim-Sechtem auf der Bahnhofstraße, in Königswinter-Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in Beuel auf der Niederkasseler Straße und in Bonn auf der Adenauerallee. Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Kreis-/Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen.