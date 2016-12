Laserstrahler in Bad Marienberg entwendet

Veröffentlicht am 29. Dezember 2016 von wwa

BAD MARIENBERG – Diebstahl eines Laserstrahlers in Bad Marienberg – Bereits in der Nacht zu Freitag, 23. Dezember, wurde von unbekannten Tätern in Bad Marienberg, in der Büchtingstraße ein Vorgarten aufgesucht. Aus dem Garten wurde ein schwarzer Motiv-Laserstrahler der Marke „Easymaxx“ im Gesamtwert von circa 60 Euro entwendet.

Wem sind in dem oben genannten Tatzeitraum im Bereich der Büchtingstraße verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte unter Telefon: 02662/95580 oder per Email PIHachenburg@Polizei.rlp.de an die Polizei Hachenburg.