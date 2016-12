Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Motorroller – eine Person Verletzt

Veröffentlicht am 29. Dezember 2016 von wwa

HATTERT – Verkehrsunfall auf der B 413 – Mittwochabend, 28. Dezember, um 18:10 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Hattert, auf der Bundesstraße 413 in Höhe der Abfahrt Hattert-Hütte ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 75jähriger Fahrer eines Motorrollers (Kleinkraftrad) und ein 21jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhren in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 413 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Merkelbach.

In Höhe der Unfallstelle wollte der nachfolgende Kleintransportfahrer den vor ihm fahrenden Motorroller überholen. Aufgrund von zu geringem Seitenabstand kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Rollerfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Fall kam. Der Rollerfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde zur ärztlichen Behandlung ins Hachenburger Krankenhaus gebracht.