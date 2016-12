Veröffentlicht am 29. Dezember 2016 von wwa

BETZDORF – Vierte Fahrt unter Drogeneinfluss seit September – Fahrer uneinsichtig – Am Mittwoch, 28. Dezember, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 26jähriger in Betzdorf, Bundesstraße 62, mit einem Kleinbus zur Verkehrskontrolle angehalten. Es wurde festgestellt, dass der Fahrer des Kleinbusses bereits dreimal mit anderen Fahrzeugen unter Drogeneinfluss aufgefallen und sein Führerschein entzogen worden war. Auch diesmal konnte eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Diverse Präventive Maßnahmen zeigten auf den Fahrzeugführer scheinbar keinen Einfluss. Er bediente sich verschiedener Fahrzeuge, zuletzt einen Firmenkleinbus, um am Straßenverkehr teilzunehmen. Nun muss sich der 26jährige nicht nur wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss verantworten, sondern ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.