Information über die neuen Pflegestufen

BIRKEN-HONIGSESSEN – Die neuen Pflegestufen – Zum ersten Vortragsabend im neuen Jahr lädt die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen in Kooperation mit dem KATHOLISCHEN BILDUNGSWERK REGION RHEINLAND-PFALZ nach Birken-Honigsessen in das Pfarrheim, in der Talstraße 2, ein. Am Mittwoch, 18. Januar, 2017 von 18:30 bis 20:00 Uhr informieren Agnes Brück und Christiane Münker vom Pflegestützpunkt Wissen über die neuen Pflegestufen. Anmeldung ist nicht erforderlich.