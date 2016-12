Veröffentlicht am 29. Dezember 2016 von wwa

WISSEN – Weihnachtsfeiern der Feuerwehrkapelle Wissen – Frohe und besinnliche Stunden verbrachte die Stadt- und Feuerwehrkapelle bei ihren beiden Weihnachtsfeiern im Schützenhaus in Schönstein. An zwei aufeinander folgenden Tagen hatte der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht viel zu tun. Dieses Jahr hatte sich der Vorstand etwas ganz Besonderes ausgedacht, um sich bei den Musikerinnen und Musikern für ihr Engagement im vergangenen Jahr zu bedanken. So sorgte eine Fotobox und DJ Floppy mit seinen stimmungsvollen Hits für beste Stimmung und gute Laune.

Wie in jedem Jahr wurden auch wieder einige Musiker für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: Maria Köhler, Phillip Bender und Stefan Schiermann wurden für 10 Jahre sowie Bernhard Köhler, Frank Brück und Ralf Kohlhaas für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft von Arno Reitz vom Kreismusikverband Altenkirchen geehrt.

Einen eher besinnlichen Nachmittag verbrachte das Vorstufen- und Jugendorchester im Kreise ihrer Familien. Zu dem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen gehörten natürlich auch weihnachtliche Klänge. Annika Arndt trug mit ihrem jungen Flötenregister, bestehend aus Marie und Louisa Marciniak, Marie Wickler, Joanne Bläser und Laura Schneider einige bekannte Weihnachtslieder vor, die mit viel Applaus belohnt wurden. Viel Spaß hatten die Kinder neben der Fotobox aber auch an vielen lustigen Spielen, bei denen die Holzbläser gegen die Blechbläser antraten. Geehrt wurde Björn Neuhoff für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft.