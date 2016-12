„Love & Peace im Landrastamt“ kommt noch nach Horhausen und Asbach

Veröffentlicht am 28. Dezember 2016 von wwa

RÜCKBLICK 2016 – ALTENKIRCHEN – Theaterverein Thalia 1908 Buchholz gastiert in Altenkirchener Stadthalle – „Thalia“ Theater Buchholz, eine Theatergruppe aus dem Nachbarkreis Neuwied und der benachbarten Verbandsgemeinde Asbach, präsentierte ihr neustes Stück „Love & Peace im Landratsamt“ in Altenkirchen. Das war bereits ihr zweiter Besuch in der Kreisstadt Altenkirchen. Etwas länger bekannt ist die Theatergruppe in der Verbandsgemeinde Flammersfeld, in der Region Horhausen und im angrenzenden Bundesland NRW, in der Region Eitorf. Dort und in der Heimatregion Asbach/Buchholz erfreut sie sich größter Beliebtheit. Zu Publikumsrennern ist in allen vier Regionen die Kindertheatergruppe des „Thalia Theaters“ geworden. In Horhausen und in Altenkirchen ist in der Besucherszene noch Luft nach oben. Doch das, so wissen die Akteure aus Buchholz, die sich aus Laienschauspielern des gesamten Einzugsbereiches zusammensetzen, aus Erfahrung, wird sich in den nächsten Spielzeiten ändern.

Nach Altenkirchen gastiert das Thalia Theater mit „Love & Peace“ im Landratsamt am Samstag, 11. März in Horhausen im Kaplan Dasbach Haus ab 18:00 Uhr und in Asbach am Samstag und Sonntag, 01. Und 2. April im Bürgerhaus. Die Kindergruppe wartet mit Peter Pan in Horhausen, Samstag, 11. März ab 14:00 Uhr und in Asbach am Sonntag, 02. April, ab 11:00 Uhr auf.

Turbulent geht es im Landratsamt zu als sich alter Freunde aus der „Flower Power“ Zeit wiedertreffen. Der Landrat will wiedergewählt werden und steht mitten in den Vorbereitungen als unvermittelt eine alte Liebschaft aus den USA auftaucht. „Tamara“ so heißt die Flippige, die immer noch in der 70ger Zeit lebt und jetzt mit einem US-Kamerateam durch die Republik Tourt, bringt in kürzester Zeit das gewohnte, geordnete Leben der Rümmelsbacher gewaltig in Bewegung. Ein Besuch in Horhausen oder Asbach lohnt sich. (wwa) Fotos: Wachow