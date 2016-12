Veröffentlicht am 28. Dezember 2016 von wwa

NEUWIED – Mullewapp – Eine schöne Schweinerei im Kino für Kinder – An jedem ersten Mittwoch im Monat lädt das städtische Kinder- und Jugendbüro in Zusammenarbeit mit dem MinsKi-Team und den Kinobetrieben Weiler ins Kino für Kinder im Neuwieder Metropol-Kino ein. Dieses Mal werden die kleinen Filmfans nach Mullewapp entführt.

In dem beschaulichen Örtchen leben das Schwein Waldemar, Johnny Mauser und Franz von Hahn ein friedliches Leben. Doch eines Tages wird es unerwartet unruhig auf dem Bauernhof. Dass sich Waldemar kurz vor seinem Geburtstag kaum im Zaum halten kann und die schokoladig-sahnige Erdbeertorte am liebsten sofort vernaschen will, ist da nur das geringere Problem. Denn plötzlich taucht das Wildschwein Horst von Borst mit seiner fiesen Bande auf.

Für den Film „Mullewapp – Eine schöne Schweinerei“, der am 11. Januar ab 16:00 Uhr im Neuwieder Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, gezeigt wird, gibt es keine Altersbeschränkung. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro für Kinder und vier Euro für Erwachsene. Die Kleinen können sich jetzt schon auf den Februar-Film in der Reihe Kino für Kinder freuen: Am 1. Februar läuft „Der kleine Prinz“ im Metropol-Kino.