Veröffentlicht am 28. Dezember 2016 von wwa

WISSEN – Fahren ohne Versicherungsschutz – In den frühen Dienstagabendstunden, 27. Dezember, wurde im Stadtgebiet von der Polizei Wissen ein VW fahrend festgestellt, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Die Überprüfung durch die Polizei ergab, dass der 34jährige Fahrer des Wagens diesen zuvor in Kirchen gekauft und dann ohne Zulassung nach Wissen überführt hatte.