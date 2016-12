Veröffentlicht am 28. Dezember 2016 von wwa

NEUWIED – „Sozial Engagierte Jungs“ sind einsatzbereit – Das Projekt „Sozial Engagierte Jungs“ geht in eine neue Runde. Nach den Weihnachtsferien beginnt für neun Jungen in verschiedenen sozialen Einrichtungen in Neuwied ihr Einsatz. Bis zu den Sommerferien engagieren sich die 14 bis 16jährigen Schüler freiwillig. Zweimal wöchentlich werden sie in neun Kindertagesstätten und betreuenden Grund- beziehungsweise Ganztagsschulen Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen, sie betreuen und verschiedene Beschäftigungen anbieten.

Der erste Startschuss ist für die neun Jugendlichen jetzt gefallen. Erstmals haben sie sich im neuen Jugendzentrum als Gruppe mit ihren Begleitern vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt getroffen, um sich näher kennenzulernen und ihren Einsatz zu planen. Damit steht ihnen eine spannende Zeit mit besonderen Erfahrungen, viel Einsatz und Gemeinschaftserlebnissen bevor.

„Sozial Engagierte Jungs“ ist ein Projekt des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Neuwied. Nähere Information dazu gibt es bei Jonas Kern: jkern@neuwied.de oder 02631 802734.