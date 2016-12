In Gartenzaun gefahren und geflüchtet

Veröffentlicht am 28. Dezember 2016 von wwa

HAHN – Verkehrsunfallflucht in Hahn bei Bad Marienberg – Polizei sucht Zeugen – In der Nacht zu Dienstag, 27. Dezember, ereignete sich in Hahn bei Bad Marienberg, in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand. Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr aus bisher unbekannter Richtung die Hauptstraße. In Höhe der Unfallstelle kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzzaun. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem flüchtigen Unfallverursacher bitte unter Telefon: 02662/95580 an die Polizei Hachenburg.