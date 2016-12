RÜCKBLICK 2016 – Chris Pilcher spielt Romy Schneider

Veröffentlicht am 28. Dezember 2016 von wwa

RÜCKBLICK auf 2016 – ALTENKIRCHEN – Einer der kulturellen Höhepunkte in der Kreisstadt Altenkirchen war der „Romy Schneider Abend“ mit der Schauspielerin Chris Pilcher. Mit diesem Abend landete das Kultur- und Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller einen weiteren Volltreffer. Die Stadthalle war gut gefüllt, ein Abend augenscheinlich mehr für die Frauenwelt. Jedenfalls waren die Männer an einer Hand abzuzählen. In zwei Bildern stellte Chris Pilcher das Leben der Romy Schneider vor, mit ihren Höhen und Tiefen. Das aufstrebende junge Talent, das mit Sissi den immerwährenden Stempel erhielt. Das Treffen ihres Traummannes. Eine Frau die lebens- und liebeshungrig war, mal himmelhochjauchzend, dann wieder zu Tode betrübt, im tosenden Meer des Lebens hin und her geworfen wurde. Der tragische Tod ihres Sohnes leitet auch letztlich ihr eigenes Ende ein. Die Spannung des Soloabends übertrug sich mit jeden Satz, mit jedem Wort, mit jeder Szene, mit jeder Geste auf das Publikum. So herrschte beim Schlussbild sekundenlang „Totenstille“ bis rauschender Beifall aufbrandete und den doch etwas schwermütigen Abend beendete. Fotos Rewa