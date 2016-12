Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Abfallwirtschaftsbetrieb verweist auf zusätzliche Abholtermine – Durch die Umstellung der Abfuhrgebiete und Abfuhrtermine ab Sonntag, 01. Januar 2017 wird es in der ersten Januarwoche Zusatztermine geben. Siehe Umweltkalender 2017, auf Seite 7. Der AWB weist insofern darauf hin, dass auch in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres parallel zu den Restabfalltonnen immer auch die gelben Mülltonnen mit entleert werden. Im Abfuhrgebiet Friesenhagen wird darüber hinaus am Montag, 09. Januar 2017 eine Restabfallabfuhr stattfinden mit paralleler Entleerung der gelben Tonnen.