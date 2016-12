Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

BONN – Foto-Fahndung: Wer kennt diesen Mann? Tatverdächtiger soll Frau beraubt haben – Die Bonner Polizei veröffentlicht Fotos eines Tatverdächtigen. Der junge Mann soll am Samstag, 1. Oktober, gegen 06:10 Uhr, an der Straßenbahnhaltestelle Tannenbusch-Süd einer 29jährigen Frau das Mobiltelefon geraubt haben. Dabei soll er sie durch Schläge ins Gesicht verletzt haben. Anschließend lief er mit seiner Beute davon. Die Personen waren zuvor unabhängig voneinander aus der S-Bahn ausgestiegen. In der Bahn war der Tatverdächtige von den installierten Kameras aufgenommen worden.

Auf richterlichen Beschluss veröffentlichen die Ermittler nun Fotos des mutmaßlichen Täters. Wer den jungen Mann auf den Fotos kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei Bonn, Ermittlungsgruppe Tannenbusch, zu melden. Rufnummer 0228/150. Quelle: Polizei