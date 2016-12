Überler Scherz zu Weihnachten

Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall durch ausgehobenem Gullydeckel – Als ein 22jähriger Autofahrer am Montagabend, 26. Dezember, gegen 18:15 Uhr, mit seinem Wagen losfuhr erlebte er eine böse Überraschung. Beim Anfahren geriet der Wagen mit linken Vorderreifen in einen Kanalschacht. Dabei wurde die Achsaufhängung beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Schachtdeckel ausgehoben und unweit in einen Garten geworfen. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 mit der Polizei Betzdorf in Verbindung zu setzen.