Nach der Linkskurve kam der Telefonmast

Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

WALLMENROTH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 – Leicht verletzt wurde ein 24jähriger Fahrer, als er am Montagabend, 26. Dezember, gegen 18:00 Uhr, sich auf der Bundesstraße 62 mit seinem Fahrzeug überschlagen hat. Der 24 Jährige war von Wallmenroth in Richtung Wissen gefahren. Innerhalb einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. An einem Telefonmasten kam der total beschädigte Wagen zum Stillstand und wurde von einem Abschleppdienst geborgen.