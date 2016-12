Nutzung des Mobiltelefons endet mit Totalschaden des Fahrzeuges

Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

KIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall durch Nutzung eines Mobiltelefons – Fahrer unverletzt – Ein 24jähriger Autofahrer blieb am Montagnachmittag, 26. Dezember, um 16:48 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 280 unverletzt, obwohl er sich mit seinem Fahrzeug überschlagen hatte. Die Fahrt führte von Kirchen in Richtung Freudenberg. Nach eigenen Angaben des Fahrers hatte er sein Mobiltelefon benutzt und war dadurch abgelenkt. Er geriet nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 24jährige lenkte den Wagen zu weit nach links, so dass das Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn nach links schleuderte. Beim Übergang in die Böschung überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt.