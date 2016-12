Unfall auf der B 8 im Begegnungsverkehr

Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

BIRNBACH – Verkehrsunfall mit Rettungswagen auf der B 8 bei Birnbach – Mittwochnachmittag, 21. Dezember, ereignete sich auf der B 8 im Bereich der Gemarkung Birnbach ein Verkehrsunfall an dem ein Krankenwagen des Malteser Hilfsdienstes beteiligt war. Ein aus Richtung Altenkirchen kommender Personenwagen war aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der linken Frontseite den entgegenkommenden Krankenwagen, der sich auf einer Transportfahrt befand, an der linken hinteren Seite in Höhe des linken Hinterrades gerammt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Zum Weitertransport der Person wurde ein Zweiter Krankenwagen hinzugezogen, die Person in diesen gebracht und zum Bestimmungsort gefahren. Der Feierabendverkehr wurde von der Polizei während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Fotos: Wachow