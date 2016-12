Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

KREIS NEUWIED – Neuwieder Abfallwirtschaft zieht um – Eingeschränkte Erreichbarkeit in der ersten Januarwoche – In der ersten Januar-Woche des neuen Jahres verlegt die Abfallwirtschaft ihren Sitz von der Augusta-Straße (Innenstadt) in die Rudolf-Diesel-Straße 10 (Industriegebiet Distelfeld). Hierdurch kann es zu Einschränkungen sowohl bei der telefonischen Erreichbarkeit als auch bei Besuchen kommen, da auch die EDV-spezifischen Programme durch Verlegung an den neuen Standort nicht durchgängig zur Verfügung stehen. Hierfür bittet die Verwaltung um Verständnis. Ab der zweiten Kalenderwoche ist die Abfallwirtschaft wieder, wie gewohnt, am neuem Standort mit den gleichen Telefon-Durchwahlnummern in der Rudolf-Diesel-Straße 10 erreichbar.