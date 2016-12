Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen e.V. – Erlöse des Ortsvereinspokalschießens der Weihnachtskrippe der St. Elisabeth Kirche Birken-Honigsessen zugeführt – Die Weihnachtskrippe der St. Elisabeth Kirche ziert in diesem Jahr ein neuer Verkündigungsengel. Dieser wurde aus den Erlösen der Ortsvereinspokalschießen der Jahre 2015 und 2016 angeschafft. Möglich wurde das nur durch die ansässigen Ortsvereine und Gruppierungen, welche durch ihre Teilnahme am Ortsvereinspokalschießen die Anschaffung des Engels ermöglichten. Der Verkündigungsengel gilt als Erzengel Gabriel und wird in der Bibel im Buch Daniel, sowie im Evangelium nach Lukas, erwähnt. Er gilt als Erklärer von Visionen und als Bote. Seine Rolle ist die eines Botschafters Gottes. Die Geburt Jesu wurde von ihm verkündet. Sein Gedenktag ist der 29. September. Bis 1970 hatte Gabriel in der katholischen Kirche ein eigenes Fest, am 24. März. Der Erzengel Gabriel ist unter anderem Schutzpatron der Post, der Philatelie, des Fernmeldewesens, der Zusteller, Müllmänner, Diplomaten, Radiosprecher und der Fernmeldetruppe des deutschen Heeres. Traditionell wird der Erlös bereits seit Jahren für karitative Zwecke verwendet, die Entscheidung darüber trifft der Vorstand der Bruderschaft. Die Übergabe an das Krippenteam erfolgte durch Kassierer Alexander Höfer. Egal ob Jung oder Alt, das liebevoll gestaltete Panorama der Weihnachtskrippe ist äußerst sehenswert und bietet zugleich die Möglichkeit, kurz inne zu halten und sich zu besinnen. Foto: Florian Jung (SBR)