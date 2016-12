Nikolausfeier in Niedersteinebach

Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

NIEDERSTEINEBACH – Nikolausfeier im Dorfgemeinschaftshaus Niedersteinebach begeisterte Jung und Alt – 17 Kinder begrüßte und beschenkte der Nikolaus im Dorfgemeinschaftshaus in Niedersteinebach zur Nikolausfeier. Aber nicht nur der Nachwuchs aus dem Dorf, sondern auch die Senioren aus dem Ort sowie aus dem Seniorenheim „Haus am Park“ freuten sich über den schönen weihnachtlichen Nachmittag, zu dem die Ortsgemeinde in ihre „gute Stube“ eingeladen hatte. Mit einem gemeinsamen Lied hießen Jung und Alt den „heiligen Mann“ (Bischof von Myra) willkommen. Ortsbürgermeister Dieter Tiefenau freute sich über die gute Resonanz und dankte allen Helfer/innen, besonders dem zweiten Beigeordneten Jörg Schütz. Natürlich gab es auch Kaffee und Kuchen in dem sehr schön geschmückten Dorfgemeinschaftshaus. Der leckere Kuchen wurde wieder gespendet. (sm) Foto: Privat