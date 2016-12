Nachweihnachtliches Konzert in der Flammersfelder Kirche

Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

FLAMMERSFELD – Kreismusikschule lädt zu Konzert nach Flammersfeld – Programm passend zur Nachweihnachtszeit – Zu Beginn des neuen Jahres lädt die Kreismusikschule zu einem Kammerkonzert am Sonntag, 15. Januar 2017, ab 17:00 Uhr in die evangelische Kirche in Flammersfeld ein. Im Zentrum des Programms werden die Weihnachtslieder von Peter Cornelius und Engelbert Humperdinck stehen. Sie werden in einer Bearbeitung für Klarinettenensemble und Tenor aufgeführt, wobei der Gesangspart von Javier Alonso übernommen wird. Er unterrichtet seit 2015 für die Kreismusikschule und ist als Sänger an der Kölner Oper und beim WDR-Chor aktiv.

Außerdem stehen Tschaikowskis „Nußknacker-Suite“ und ein Auszug aus der „Tafelmusik“ von Telemann auf dem Programm sowie ein Klarinettenquartett aus dem 20.Jahrhundert von Paul Harvey. Abgerundet wird das Konzert durch klassische akustische Gitarrenmusik u.a. von Tarrega. Es musizieren Schüler/innen und Lehrer/innen der Kreismusikschule Altenkirchen. Anstelle von Eintritt wird um Spenden für das Internat der salesianischen Schwestern in Ecuador gebeten, die damit jungen Menschen den Schulbesuch und gleichzeitig eine Berufsausbildung ermöglichen.