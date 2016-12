Schutzengel war auf gleicher Höhe – Wagen Totalschaden

Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in der Gemarkung Wissen – Am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, befuhr eine 23 Jährige gegen 13:40 Uhr mit ihrem Fahrzeug die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Morsbach. Im Bereich der Gemarkung Hufe geriet sie aufgrund den Straßen und Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler im Bereich einer Rechtskurve ins Schleudern und verlor infolge die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich und kam abseits der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Fahrerin blieb unverletzt.