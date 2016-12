„Das Weihnachtsgeschenk“ – Alkohol am Steuer, Unfall, Führerschein macht Weihnachtsurlaub

Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Trunkenheit in Wissen – An Heiligabend, 24. Dezember, ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Kreisstraße 72 („Mühlental“) zwischen den Ortslagen Wissen und Katzwinkel ein Verkehrsunfall, als der 34jährige Fahrer eines Autos in Richtung Katzwinkel fahrend, eingangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich dort im Straßengraben den Unterboden des Fahrzeuges beschädigte.

Durch den Unfallschaden wurde auch die Kraftstoffleitung beschädigt, so dass die Fahrbahn über eine längere Strecke auch noch mit Dieselkraftstoff verschmutzt wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Nach erfolgtem Alcotest wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei wurde zum Absichern der Unfallstelle und Abstreuen der Dieselspur gerufen.