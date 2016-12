Rückblick 2016 „Ennio Marchetto and his Allstars“

Veröffentlicht am 27. Dezember 2016 von wwa

RÜCKBLICK 2016 – Die besondere Kleinkunst auf der Bühne der Stadthalle Hachenburg – „Ennio Marchetto and his Allstars“ – Eine der bemerkenswertesten Comedy Veranstaltungen spielte sich in der Stadthalle Hachenburg ab. So richtig waren sich wohl nicht alle Besucher im Klaren darüber was sie an diesem Abend erwarten sollten. Angekündigt war „Ennio Marchetto“, ein Comedian der etwas über eine Stunde sprichwörtlich über die Bühne rast, in Papier- und Kartonkleidern durch die Welt der Show, der Musik, des Gesangs, der Politik. In Sekundenauftritten treten in der Stadthalle die Showgrößen der Musikszene auf. Elvis, Madonna, Cher, Michael Jackson, Pavarotti, Marilyn Monroe, Prince, die englische Königin, Angela Merkel, Mona Lisa, Einstein, Fredy Mercury und viele, viele andere. Das Publikum, zu Beginn nicht ganz schlüssig was das da auf der Bühne wird, taut recht schnell auf und ist nach fünf Minuten hellauf begeistert, spendet während und nach den Bildern tosenden Beifall. Mit Zugaben ist nach der Show nicht viel drin. Die zum kurzen Leben erweckten Pappfiguren liegen wild durcheinander neben der Bühne. Eine Veranstaltung die in 2016 ihres Gleichen sucht. (wwa) Fotos: Wachow