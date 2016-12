U15 der BC JSG Betzdorf/Gebhardshain/Katzwinkel

Veröffentlicht am 26. Dezember 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – U15 beendet mit einem Unentschieden und einer Niederlage die Mannschafts-Saison – Im Dezember fanden in Altenkirchen für die U15 der JSG Betzdorf/Gebhardshain/Katzwinkel die letzten beiden Spiele der Minimannschaftsmeisterschaften 2016/2017 statt. Für die Spielgemeinschaft traten Ricardo Raschke, Anna Liz, Mika Schönborn, Anna Klein, Isabel und Anna Hoß an. In der ersten Begegnung traf man auf den TuS Bad Marienberg. Nach einigen spannenden Spielen, die teilweise erst im dritten Satz entschieden wurden, trennte man sich mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Ricardo Raschke und Anna Klein verloren das erste Doppel nur knapp (21:15, 16:21, 18:21), doch Mika Schönborn und Anna Hoß glichen durch einen ungefährdeten Zweisatzsieg im zweiten Doppel aus. Mika Schönborn steuerte im anschließenden Einzel gleich einen weiteren Punkt bei. Isabel Hoß zeigte gegen Daniel Nilges eine starke Leistung und unterlag erst in der Verlängerung des dritten Satzes ihrem Gegner. Da sich auch Anna Liz ihrer Kontrahentin geschlagen geben musste, entschied das letzte Spiel zwischen Ricardo Raschke und Nico Gentz über Unentschieden oder Niederlage. Nach verlorenem erstem Satz kämpfte sich Ricardo zurück in die Partie und konnte die folgenden beiden Sätze gewinnen und sicherte damit einen Punkt für die JSG. Im anschließenden Spiel gegen den BC Altenkirchen unterlag die U15 ihren Gegnern deutlich. Bei der 5:1 Niederlage konnte nur Mika Schönborn im Einzel den Ehrenpunkt für seine Mannschaft sichern.

Damit ist die Saison der Minimannschaftsmeisterschaften für die U15 beendet. Nachdem man in der Hinrunde noch deutlich alle Spiele mit 0:6 verloren hatte, können die Spielerinnen und Spieler mit der gezeigten Leistung am letzten Spieltag sehr zufrieden sein. (Vereinsbericht)