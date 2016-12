Veröffentlicht am 26. Dezember 2016 von wwa

RENGSDORF – Am Weihnachtstag zu tief ins Glas geschaut – Am Weihnachtstag zu tief ins Glas geschaut hatte ein in der VG Rengsdorf wohnender Fahrer eines Autos. Er fiel am frühen Samstagnachmittag, 24. Dezember, mit über zwei Promille auf. Er musste sich daher einer Blutprobe unterzeihen und nun wohl für längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten.