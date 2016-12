Fäuste fliegen beim Weihnachtskult in Oberraden

Veröffentlicht am 26. Dezember 2016 von wwa

OBERRADEN – Körperverletzung und Raubdelikt in Oberraden – Anlässlich der Veranstaltung Weihnachtskult in Oberraden wurde die Polizei Straßenhaus gegen 23:00 Uhr über ein Raubdelikt informiert. Vor Ort ermittelten die Polizeibeamten, dass der 23jährige Geschädigte zunächst mit dem 26jährigen Beschuldigten im Festzelt in einen verbalen Streit geriet. Als man sich anschließend außerhalb traf um die Angelegenheit zu klären, schlug der Beschuldigte dem Geschädigten ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Anschließend soll der Täter das Handy des 23jährigen entwendet und an eine andere Person weitergegeben haben. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kam es weiterhin zu einer Beleidigung eines eingesetzten Polizeibeamten durch den Täter.

Gegen 03:00 Uhr ereignete sich im Festzelt eine Körperverletzung, bei der ein 25 Jähriger durch einen unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen wurde. Der junge Mann erlitt dadurch eine blutende Kopfwunde und wurde vom DRK ins Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde vor Ort nicht mehr angetroffen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Straßenhaus daher unter der 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.